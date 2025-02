Os casos de dengue vem chamando atenção no estado do Acre, e no município de Rodrigues Alves, não é diferente. Na cidade, o número de registros subiu 215.47%, saindo de 168 notificações no início de 2024 para 530 no começo de 2025.

Outros 480 casos seguem em investigação e são prováveis positivos. A secretária Municipal de Saúde de Rodrigues Alves se pronunciou sobre o assunto.

VEJA MAIS: Força Nacional do SUS chega ao Acre para oficina: “Queremos mortalidade zero por dengue”

“Nós temos hoje, de janeiro até a presente data, 530 casos notificados, sendo que temos 480 casos prováveis de dengue. No mesmo período de 2024, tivemos apenas 168 notificações e apenas 20 novos casos comprovados”, disse a secretária ao Juruá Online.

O bairro mais afetado do município, que conta com aproximadamente 15 mil habitantes é o São Francisco, além disso, a secretária ainda revela que a zona urbana é onde se concentram a maior parte dos casos.

“Esse número abrange toda a população de Rodrigues Alves, tanto a área urbana quanto a área rural, mas se concentra principalmente na zona urbana. O bairro com mais notificações é o São Francisco”, explicou.

A coleta dos dados foi realizada no último dia 13 de fevereiro, e caso os números continuem apresentando alta durante as próximas avaliações, medidas de maior rigor serão tomadas junto ao governo estadual.