Força Nacional do SUS chega ao Acre para dar oficina: “Queremos mortalidade zero por dengue”

Uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) chegou ao Acre para ministrar uma oficina sobre “Estratégias Integradas para Organização da Rede de Atenção e Manejo Clínico da Dengue”.

O evento acontece nesta quinta-feira (13), no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco, e conta com a presença do secretário de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, e do secretário Municipal de Saúde (Semsa), Renan Biths.

O grupo está sendo liderado por Maria da Conceição Costa, que é enfermeira da Força Nacional do SUS.

“O Ministério da Saúde está com uma equipe aqui e outra em Cruzeiro do Sul, para que a gente possa proporcionar a organização de toda a rede de atenção à saúde, onde o paciente com suspeita de dengue possa ser atendido sem fragmentação. A gente quer compartilhar a responsabilidade por esse paciente. O paciente é do SUS, não é do Estado, e não é do município. O nosso objetivo aqui é mortalidade zero para dengue, o que já estamos fazendo em outros estados”, disse Maria da Conceição.

A oficina faz parte do Plano Nacional de Contingência para Prevenção e Controle das Arboviroses, com foco em doenças como dengue, Zika e chikungunya.

O treinamento reúne profissionais de áreas estratégicas visando melhorar o atendimento à população.

“Queremos organizar esse fluxo, o manejo e o acolhimento desse paciente, para que não chegue nem ao quadro grave da doença. Vamos fazer o que for preciso para ajudar o Acre no combate às arboviroses”, acrescentou.

O secretário Pedro Pascoal agradeceu a parceria e disse que o trabalho é conjunto.

“Ter o Ministério da Saúde aqui, por meio da Força Nacional, mostra que o trabalho de combate às arboviroses é conjunto, todos estamos de mãos dadas. A Sesacre está movendo todos os esforços para garantir que todos os nossos pacientes tenham atendimento especializado e de qualidade”, finalizou.