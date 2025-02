Claudia Leitte é vaiada durante abertura do Carnaval de Salvador; vídeo

Claudia Leitte foi vaiada durante a abertura do Carnaval de Salvador, na Bahia. Alguns foliões não gostaram de ver o nome da cantora ser anunciado como uma das atrações da folia e chegaram até a xingar a artista. Veja o vídeo!

Parece que o leite azedou um pouco lá pelo Campo Grande pic.twitter.com/bdjtSyPqKp — As Melhores Coisas de Salvador (@melhoresalvador) February 27, 2025

A polêmica envolvendo Claudia Leitte começou depois da cantora trocar Iemanjá por Yeshua na música Caranguejo, canção lançada em 2004. O novo termo significa Jesus em hebraico. Desde então, a cantora começou a ser investigada por um suposto ato de racismo religioso consistente na violação de bem cultural e de direitos das comunidades religiosas de matriz africana.

Apesar das vaias, também tiveram foliões que deixaram a polêmica de lado e curtiram os primeiros momentos da cantora em cima do trio no carnaval baiano. O bloco puxado por Claudia Leitte nesta quinta-feira (27/2) estava lotado e animou o público presente no Campo Grande (BA).