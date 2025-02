Como anda a vida de padre Robson quatro anos após escândalo na igreja

Quatro anos após um escândalo por suspeita de desvio de dinheiro de fiéis, em Trindade (GO), o padre Robson de Oliveira Pereira mantém uma agenda intensa nos meios digitais de comunicação. Além de mensagens de evangelização, o padre usa os espaços, alguns também transmitidos em canais da TV aberta, para pedir o cadastro no site da Associação Obra de Cristo. O portal congrega informações e também abre espaço para o recebimento de doações de “qualquer quantia”.

O padre Robson está atualmente na Arquidiocese de Mogi das Cruzes, em São Paulo, para onde se transferiu de Goiás em agosto de 2023, após o escândalo envolvendo o nome dele. Antes disso, o padre ficou cerca de três anos afastado das funções da Igreja Católica. As denúncias contra o padre tiveram o processo que as congregava arquivado pela Justiça.

Embora tenha deixado a atividade sacerdotal em Goiás, onde era uma dos nomes mais evidentes da Igreja Católica no estado, o padre Robson leva a mensagem dele a diversos públicos pelas vias digitais. No canal “Padre Robson Oliveira – Vida Plena” no YouTube são 309 mil inscritos. As missas transmitidas ao vivo têm de 3 mil a 7 mil visualizações.

No canal dele no YouTube são em média quatro vídeos diários com mensagens de evangelização que, não raro, terminam com o pedido de cadastro no site Obra de Cristo, onde são recolhidas as doações para a associação. Na terça-feira (25/2), por exemplo, houve quatro vídeos postados: “Oração da Noite”, “Santo Terço – Mistérios Dolorosos”, “Terço da Batalha – Solução dos Problemas” e “Terço da Misericórdia”. Os vídeos mais recentes têm de 5 mil a 18 mil visualizações.

Durante as missas, padre Robson não pede doações. O sacerdote sugere ao fim, no entanto, que os interessados se cadastrem no site obradecristo.com.br. O portal pertence a uma associação de mesmo nome, criada por padre Robson.

“Obra de Cristo é uma associação criada pelo Pe. Robson de Oliveira, que reúne fiéis que sentem o chamado para uma vida plena em Cristo, colaborando para que a Palavra, o amor e os ensinamentos de Jesus estejam constantemente no cotidiano de muitas pessoas pelo Brasil e o mundo”, diz trecho de publicação no site.

Nova associação

O Metrópoles revelou, em agosto de 2024, que o sacerdote havia criado a Associação Obra de Cristo, com sede em Mogi das Cruzes. Conforme a instituição, o propósito é receber e direcionar doações para arcar com custos da própria manutenção e ao apoio de instituições carentes. Os nomes das mesmas não são informados.

O formato é semelhante ao da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), pois tem o padre Robson como fundador e presidente da instituição. A Afipe foi a instituição que o sacerdote liderava quando houve denúncias de supostos desvios de recursos doados por fiéis, cujo processo acabou arquivado pela Justiça. A Afipe tinha como foco a construção do novo santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO).

O padre é o nome de evidência da Obra de Cristo. No site da instituição, os links para as redes sociais que seriam da associação, na verdade, direcionam para os perfis do sacerdote.

Instagram

No perfil mantido no Instagram, padre Robson expõe basicamente a agenda de missas. Em fevereiro deste ano, foi divulgado que o padre realizaria cinco missas, quatro delas na Igreja Nossa Senhora Aparecida e São Roque, em Mogi das Cruzes, sempre às 9h das terças-feiras. A outra agenda foi no município de Santa Izabel, no dia 15.

Apesar de fevereiro ser um mês com a maioria das missas sediadas no local base do padre, em Mogi das Cruzes, conforme a agenda dele, outros destinos foram visitados por padre Robson nos últimos três meses: Santa Izabel, Sorocaba, Itaquaquecetuba, São Miguel Paulista e Suzano.

No dia 21 de dezembro de 2024, Padre Robson foi mais longe. Ele esteve em Criciúma (SC) para celebrar uma missa na Inauguração da Cancha de Bocha do Parque do Rio Maina. Não há postagem deste evento no canal dele no YouTube.

No Instagram, o padre Robson é seguido por 768 mil perfis. O padre Robson segue apenas 18 perfis. Há figuras públicas da Igreja Católica como o papa Francisco e o padre Marcelo Rossi e outras pessoas que não são famosas.

O escândalo

O escândalo que expôs padre Robson foi decorrente da Operação Vendilhões, realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). As apurações do MP resultaram na denúncia do padre e outras 17 pessoas por organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Houve suspeita de desvio de R$ 120 milhões. O caso foi arquivado.