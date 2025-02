O DJ Alok está sendo processado pelo compositor Júlio Cesar da Silva pelo uso indevido da música The Book on the Table. No processo, que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), ele garante que a música é de sua autoria.

Segundo ele, a canção foi composta por ele há 18 anos e está registrada na Biblioteca Nacional e na Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus). De acordo com Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Júlio pede R$ 30 milhões de indenização. A defesa de Alok pediu que o processo fosse mantido em segredo de Justiça. A desembargadora Maria Regina Nova, no entanto, negou o pedido em janeiro deste ano, sob justificativa de que o processo não vislumbra “qualquer perigo de ocorrência de dano grave e de difícil reparação aos agravantes”. A assessoria de imprensa disse que Alok deve se pronunciar sobre o caso em suas redes sociais, ainda nesta quinta-feira (6/2).