Concurso ALEAC: presidente prevê edital ainda em 2025

A realização do novo concurso ALEAC (Assembleia Legislativa do Acre) poderá acontecer ainda em 2025, de acordo com o presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior!

Segundo o dirigente, a intenção é realizar o certame ainda neste ano. A declaração foi dada neste 6 de fevereiro, em entrevista ao portal AC24horas.

Para isso, a comissão de planejamento está realizando estudos visando avaliar as necessidades de recomposição de servidores, como o quantitativo de vagas e os cargos a serem ofertados. A equipe foi formada em dezembro de 2024 e terá o prazo de 90 dias para concluir os trabalhos.

O deputado destacou que, após o prazo de 90 dias dado à comissão, os trâmites seguirão para a contratação de uma banca organizadora. Com a banca definida, o edital de abertura poderá, finalmente, ser publicado.

Salários e benefícios do concurso ALEAC

De acordo com a Lei n° 3.378, os salários iniciais variam de R$ 1.311,86 a R$ 3.232,54, conforme tabela abaixo:

Além do vencimento, os servidores fazem jus aos seguintes benefícios:

Adicional de titulação;

Sexta-parte do vencimento;

Auxílio-saúde;

Auxílio-bolsa de estudos;

Gratificações; e

Indenizações.

A carga horária trabalhada é de 40 horas semanais.

Resumo do concurso ALEAC