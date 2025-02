Concurso PF: como foi o último edital? Confira!

O novo concurso PF (Polícia Federal) foi oficialmente anunciado pelo governo na última semana, e a autorização do certame será publicada nos próximos dias. Dessa forma, saber como foi o último edital é essencial para orientar seus estudos e aumentar suas chances de ser aprovado!

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandovski, o certame irá ofertar 2.000 vagas, sendo 1.000 para 2025 e mais 1.000 vagas em 2026.

Apesar de a distribuição das vagas ainda não ter sido divulgada, sabe-se que o edital contemplará os cargos de Agente, Escrivão, Delegado, Perito e Papiloscopista.

Além disso, de acordo com o Ministério da Justiça, o certame terá caráter nacional, ou seja, os candidatos poderão concorrer de forma igualitária em relação à totalidade do número de vagas, as lotações dos aprovados serão definidas pela própria instituição, conforme necessidade.

O último edital do concurso PF foi publicado em 2021, ofertando 1.500 vagas de nível superior e salários iniciais de até R$ 23.692,74.

Concurso PF: último edital

O último edital do concurso para a Polícia Federal foi publicado em janeiro de 2021. Organizado pelo Cebraspe, o certame ofertou 1.500 vagas de nível superior com salários iniciais de até R$ 23.692,74.

Cargos e vagas do concurso PF

Na última seleção, as 1.500 vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Delegado Ampla Concorrência: 91 vagas; Candidatos Negros: 25 vagas; PcD: 7 vagas; Total de vagas: 123 vagas.



Agente Ampla Concorrência: 669 vagas; Candidatos Negros: 179 vagas; PcD: 45 vagas; Total de vagas: 893 vagas.



Escrivão Ampla Concorrência: 300 vagas; Candidatos Negros: 80 vagas; PcD: 20 vagas; Total de vagas: 400 vagas.



Papiloscopista Ampla Concorrência: 62 vagas; Candidatos Negros: 17 vagas; PcD: 5 vagas; Total de vagas: 84 vagas.



Requisitos

Os candidatos precisarão cumprir os seguintes requisitos:

Delegado diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial.

Agente diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Escrivão diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Papiloscopista diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC



Etapas e provas do concurso PF

Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:

Primeira etapa:

Prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

Avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

Prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório;

Avaliação de títulos, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e

Primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem caráter eliminatório.

Segunda etapa:

Curso de formação profissional, de caráter eliminatório.

Prova objetiva

As provas objetivas foram compostas por 120 itens, para julgamento em CERTO ou ERRADO, no tradicional sistema de provas do Cebraspe, onde uma questão errada anula uma questão correta.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista, os itens foram divididos em 3 blocos, sendo:

Bloco I: 60 itens

Bloco II: 36 itens

Bloco III: 24 itens

Foi reprovado na prova objetiva o candidato ao cargo de Delegado de Polícia Federal que obteve nota inferior a 48,00 pontos.

Já para os demais cargos, foram reprovados os candidatos que se enquadraram em pelo menos um dos itens a seguir:

Obteve nota inferior a 6,00 pontos no bloco I da prova objetiva (P1);

Obtever nota inferior a 3,00 pontos no bloco II da prova objetiva (P1);

Obteve nota inferior a 2,00 pontos no bloco III da prova objetiva (P1);

Obteve nota inferior a 48,00 pontos no conjunto dos três blocos da prova objetiva.

Prova discursiva

Para o cargo de Delegado, a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, abordou os objetos de avaliação de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal, constantes no conteúdo programático, e teve valor máximo de 24,00 pontos, sendo composta de duas partes:

Três questões dissertativas, de até 30 linhas cada, com valor máximo de 4,00 pontos cada uma; e

Elaboração de uma peça profissional, de até 90 linhas, com valor máximo de 12,00 pontos.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valeu 13,00 pontos e consistiu da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora.

Foi eliminado do concurso, o candidato ao cargo de Delegado que obteve nota nas questões da prova discursiva (NQ) inferior a 4,00 pontos ou nota final na prova discursiva (NFPD) inferior a 12,00 pontos.

Já para os demais cargos, foi eliminado do concurso o candidato que obteve nota final inferior a 6,50 pontos.

Provas corrigidas

Respeitados os empates na última colocação, foram corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as posições de que trata o quadro a seguir:

Exame de aptidão física

Foram convocados para o exame de aptidão física todos os candidatos aprovados na prova discursiva, respeitados os empates da última posição.

O exame de aptidão física consistiu de quatro testes especificados a seguir:

teste em barra fixa; teste de impulsão horizontal; teste de natação (50 metros); e teste de corrida de 12 minutos.

O candidato foi considerado apto no exame de aptidão física se, submetido a todos os testes, obteve o desempenho mínimo de 2,00 pontos em cada teste e o somatório mínimo de 10,00 pontos no conjunto dos testes.

Prova oral

Foram convocados para a prova oral todos os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia Federal considerados aptos na avaliação médica.

A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, valeu em seu conjunto 16,00 pontos e foi relacionada às matérias de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal, conforme o conteúdo programático.

Na avaliação da prova oral, foram considerados o domínio do conhecimento jurídico, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

A prova oral teve duração de até 20 minutos, tempo em que o candidato deveria ler e responder às perguntas que lhe fossem entregues por escrito, bem como responder às arguições da banca examinadora.

Foi eliminado o candidato que obtever nota na prova oral inferior a 8,00 pontos ou que não compareceu para a realização do exame.

Prova prática de digitação

Foram convocados para a prova prática de digitação os candidatos ao cargo de Escrivão aptos na avaliação médica.

A prova prática de digitação, de caráter eliminatório, teve a duração de 10 minutos, valeu 10,00 pontos e consistiu de digitação de um texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC.

Vale destacar que a nota obtida na prova prática de digitação não foi somada às notas obtidas nas demais fases do

concurso público, não sendo considerada para fins de composição da nota final da primeira etapa do certame, tendo em vista que a avaliação possuia apenas caráter eliminatório.

O candidato que não obteve pelo menos 5,00 pontos na prova prática de digitação foi considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso, não tendo classificação alguma no certame.

Avaliação de títulos

Foram convocados para a avaliação de títulos os candidatos aos cargos de Delegado aprovados na prova oral.

A avaliação de títulos valia 7,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados fosse superior a esse valor.

Somente foram aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data do envio, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

Curso de formação profissional

Foram convocados para o envio dos documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados nas fases anteriores à convocação e, até o momento da convocação, não eliminados na investigação social.

O Curso de Formação Profissional para Agente de Polícia Federal foi dividido em duas turmas, em

razão do quantitativo de vagas oferecidas para o e da capacidade da Academia Nacional de Polícia.

Dessa forma, foram convocados os candidatos aprovados dentro dos quantitativos estabelecidos no quadro a seguir, de acordo com a turma:

Durante o Curso de Formação Profissional, o aluno regularmente matriculado dentro do número de vagas previsto no edital fez jus a auxílio-financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo, à época de sua realização, sobre o qual incidiram os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal.

O que caiu nas provas?

As disciplinas cobradas nas provas foram as seguintes:

Delegado

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito Empresarial

Direito Internacional Público e Cooperação Institucional

Direito Penal

Direito Processual Penal

Criminologia

Direito Previdenciário

Direito Financeiro e Tributário

Agente

Bloco I: Língua Portuguesa Noções de Direito Administrativo Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal Legislação Especial Estatística Raciocínio Lógico



Bloco II: Informática



Bloco III: Contabilidade Geral



Escrivão

Bloco I: Língua Portuguesa Noções de Direito Administrativo Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal Legislação Especial Estatística Raciocínio Lógico



Bloco II: Informática



Bloco III: Contabilidade Geral Arquivologia



Papiloscopista

Bloco I: Língua Portuguesa Noções de Direito Administrativo Noções de Direito Constitucional Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal Legislação Especial Estatística Raciocínio Lógico



Bloco II: Informática



Bloco III: Biologia Física Química



Resumo do concurso PF