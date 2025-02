Condenado há mais de 15 anos de prisão pelo homicídio qualificado de Elisa Samudio, em 2010, e 3 anos por sequestro e cárcere privado, Luiz Henrique Ferreira Romão, amigo do goleiro Bruno conhecido como Macarrão, conquistou a liberdade condicional em 2018 e hoje treina crianças em uma escolinha de futebol em Pará de Minas, Minas Gerais.

De acordo com o jornalista Reinaldo Gottino, o parceiro do ex-jogador do Flamengo trabalha como treinador de goleiros na cidade, é sócio de uma escolinha de futebol inaugurada em 2023 e recentemente abriu outra instituição, voltada para crianças de 3 a 5 anos.