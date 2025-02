Coronel Ulysses recebe primeiros policiais acreanos no Consulado dos EUA para viabilizar curso na SWAT

O Deputado Federal Coronel Ulysses (UNIÃO/AC) deu mais um passo decisivo para garantir que policiais acreanos tenham acesso a um treinamento de alto nível nos Estados Unidos. Nesta semana, ele recebeu em Brasília os primeiros agentes selecionados para a capacitação na SWAT e os acompanhou no Consulado Americano para avançar no processo de emissão dos vistos.

A iniciativa é resultado de uma emenda parlamentar do deputado, que viabilizou essa oportunidade inédita para os profissionais da segurança pública do Acre. Com o curso, os policiais terão acesso a técnicas avançadas de combate ao crime, gerenciamento de crises e operações táticas, conhecimentos essenciais para o aprimoramento da segurança no estado.

Compromisso com a Segurança Pública Desde o início de seu mandato, Coronel Ulysses tem se destacado por sua atuação firme em defesa da segurança pública, buscando investimentos para fortalecer as forças policiais do Acre. Segundo ele, essa capacitação com uma das forças táticas mais respeitadas do mundo é um marco para a qualificação dos agentes de segurança do estado.

“Esse curso representa um avanço significativo para a segurança pública do Acre. Nossos policiais terão acesso a um treinamento de excelência, que será aplicado diretamente no combate à criminalidade. Investir na qualificação dos nossos agentes é garantir uma segurança mais eficiente e preparada para enfrentar os desafios diários”, destacou o deputado.

Próximos Passos Com o andamento do processo de emissão dos vistos, os policiais acreanos estão cada vez mais próximos de embarcar para os Estados Unidos e iniciar a capacitação com a SWAT. A expectativa é que essa experiência internacional traga um impacto positivo no desempenho das forças policiais do Acre, promovendo uma atuação mais moderna e estratégica no enfrentamento ao crime.

Coronel Ulysses reafirmou seu compromisso de continuar buscando recursos e parcerias que fortaleçam a segurança pública do estado. “Seguimos trabalhando para garantir mais estrutura, qualificação e melhores condições para os nossos policiais. O Acre merece uma segurança pública forte e preparada”, concluiu.