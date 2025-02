Uma denúncia publicada no grupo Gastronomia do Acre revelou novas tentativas de golpe sendo aplicadas por meio de aplicativos de mensagens na capital acreana. O novo alvo dos golpistas virtuais são restaurantes.

De acordo com a denunciante, os golpistas entram em contato com os estabelecimentos realizando pedidos de marmitas em grandes quantidades. Um comprovante de pagamento falso é enviado, com um valor maior do que o informado pelo restaurante.

Neste momento, o golpista pede para que seja enviada a diferença dos valores via PIX para um funcionário da suposta empresa, que estaria comprando o grande montante de alimentos.

A vítima divulgou a tentativa de golpe com outros donos de restaurantes em que ela afirma que esta é a segunda tentativa do mesmo grupo tentando aplicar um golpe em seu estabelecimento.

“Trabalhar ninguém quer, é mais fácil tirar dinheiro de quem trabalha! Segunda vez que eles tentam só no meu restaurante, só trocaram de número mas a voz do homem é a mesma, meio puxada pra sotaque mineiro”, destacou a vítima.

Confira os prints: