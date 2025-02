Declaração de Elon Musk de que os EUA interferiram na derrota de Bolsonaro será investigada

A revelação feita pelo bilionário Elon Musk, agora convertido em secretário estratégico do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a agência norte-americana conhecida como USAID financiou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, deverá ser investigada. Neste sentido, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula naquele pleito, o senador Márcio Bittar (UB-AC) anunciou, nesta quinta-feira (13), que já entrou com um requerimento pedindo informações sobre o fato.

De acordo com o que disse Elon Musk, o governo dos Estados Unidos, sob o então presidente democrata Joe Biden, teve participação financeira na eleição presidencial de 2022 no Brasil. A declaração foi feita em resposta a uma publicação do senador republicano Mike Lee. Em seu comentário, Musk indicou que o chamado ‘deep state’ dos EUA esteve envolvido no processo eleitoral que contribuiu para a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A repercussão foi imediata entre aliados de Bolsonaro. O ex-presidente compartilhou em sua conta na rede social X um print de uma reportagem sobre o tema, sem fazer comentários. Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do ex-mandatário, agradeceu Musk pela sua declaração. “Denunciar é sempre o primeiro passo. É por isso que eles querem nos censurar. Mas agora o Ocidente tem aliados fortes na liberdade de expressão”, disse o parlamentar.

Flávio Bolsonaro, senador e outro filho do ex-presidente, descreveu a situação como apenas ‘a ponta do iceberg’, sugerindo que informações adicionais ainda viriam a público. As declarações de Elon Musk surgem em um contexto de críticas ao apoio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a estudos sobre fake news, financiados pela USAID. A agência, por sua vez, tem sido um alvo das críticas de políticos ligados a Donald Trump desde o início do novo governo dos EUA.

Em café da manhã hoje, em Brasília, com Jair Bolsonaro, Márcio Bittar gravou um vídeo e o distribuiu em suas redes sociais repercutindo o fato e anunciando o requerimento de informações sobre o episódio. No mesmo vídeo, Bolsonaro fala em grandes quantias de dólares derramadas no Brasil durante a eleição, o que, segundo ele, explicaria sua derrota para o petista. “Lembro que, onde o candidato do PT ia, quase não tinha ninguém. Como agora mesmo, em reunião no Palácio do Planalto com prefeitos em que não foi a metade dos prefeitos do Brasil”, afirmou Jair Bolsonaro.

Márcio Bittar disse que a apresentação do requerimento de informações sobre o que disse Elon Musk foi orientada pelo próprio Jair Bolsonaro e que as declarações do bilionário norte-americano devem ser a nova pauta do bolsonarismo no enfrentamento a Lula e ao governo petista na semana que vem.