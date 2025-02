Diego Hypolito tem R$ 1 milhão em dívidas da Receita Federal: entenda

A Receita Federal costuma cobrar impostos sobre a exploração de direitos de imagem de alguns atletas. Esse valor faz parte do pagamento do salário e deve ser recolhido por meio de uma pessoa jurídica. No entanto, Diego Hypolito não quitou essas quantias, acumulando dívidas que ultrapassam R$ 1 milhão.

A divergência na tributação do direito de imagem é um dos principais pontos de conflito entre os atletas e a Receita Federal. Por isso, muitos esportistas enfrentam débitos semelhantes com o órgão.

De acordo com o portal EXTRA, a legislação permite que, no máximo, 40% do salário do atleta seja recebido como direito de imagem. Enquanto a tributação para pessoas físicas pode chegar a 27,5%, para pessoas jurídicas a alíquota é de 15%.

Casos como o de Diego Hypolito já afetaram outros nomes do esporte, como o tenista Gustavo Kuerten, o jogador Neymar e o técnico Cuca. Atualmente, o ginasta tem cinco dívidas registradas em cartório, somando R$ 997.936,16, R$ 590,64, R$ 592,27, R$ 443,21 e R$ 706,31. O processo segue na Justiça, onde ele busca a anulação das cobranças.