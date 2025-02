Diocese de Rio Branco vai realizar ‘Campanha da Fraternidade’, que reflete sobre ecologia e fraternidade

A Diocese Rio Branco convidou toda a imprensa do município e comunidade em geral para o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2025, que tem como tema “Fraternidade e Ecologia Integral Lema: Deus viu que tudo era muito bom!”.

A iniciativa vai acontecer no dia 5 de março, às 09h, no Salão Paroquial da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, localizada na Praça Central, da capital acreana. De acordo com o bispo Dom Joaquín Pertíñez, a realização busca “despertar para a grandeza, a urgência e a beleza do desafio de cuidar da Casa Comum”.

A campanha também é realizada em dioceses de todo o Brasil, e tem como debate ainda os cuidados com o planeta Terra, a conscientização sobre coleta seletiva de lixo e a preservação do meio ambiente.

Nas outras unidades, a Campanha da Fraternidade está prevista para começar após o carnaval, no dia 9 de março. Segundo a assessoria em Rio Branco, os detalhes sobre datas de início e duração, público e demais informações devem ser repassadas durante a coletiva de imprensa.