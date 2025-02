Dona Didi, a idosa de 113 anos que encanta com simpatia no interior do Acre

Uma idosa de 113 anos tem conquistado a admiração de internautas após um vídeo compartilhado pelo padre Antônio Menezes na última terça-feira (12). Conhecida como Dona Didi, a moradora de Porto Acre, no interior do estado, aparece interagindo de forma sorridente e carismática.

No vídeo, ao ser gentilemente acordada pelo padre Antônio Menezes, ela solta uma frase bem-humorada que arrancou risadas: “Se eu soubesse que você teria vindo, teria acordado cedo e estaria de pé esperando você”.

Mesmo em suas palavras mais básicas, a alegria e espontaneidade dela encantam a todos. Dona Didi é mais um exemplo da riqueza e sabedoria que os idosos carregam, reforçando a importância de valorizá-los e respeitá-los sempre. Viver mais de um século significa ter testemunhado grandes mudanças no mundo — desde costumes e tecnologias até momentos históricos que moldaram a sociedade como conhecemos hoje.

Aos 113 anos, Dona Didi já viu o tempo transformar Porto Acre, acompanhou gerações crescerem e hoje se mantém como uma inspiração viva. Seu bom humor e leveza mostram que a idade não precisa ser um peso, mas sim um acúmulo de histórias, emoções, perspectivas e aprendizados que merecem ser compartilhados.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida no Brasil gira em torno de 76,4 anos, tornando casos como o de Dona Didi ainda mais impressionantes. Ela faz parte de um seleto grupo de supercentenários, pessoas que ultrapassam a marca dos 110 anos e seguem encantando com sua vitalidade.

Mais do que um número, sua idade representa uma vida inteira de experiências, encontros e resiliência. E, com sua frase bem-humorada sobre acordar mais cedo, Dona Didi nos lembra que o tempo pode até passar, mas o espírito leve e a alegria de viver são eternos.

Veja o vídeo: