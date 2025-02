Duas mulheres são atingidas por raio durante tempestade em Praia Grande

Duas mulheres foram atingidas por um raio durante uma tempestade na praia do bairro Ocian, na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista, na tarde desta quarta-feira (5).

Elas receberam atendimento no local e depois foram encaminhadas conscientes ao Pronto-Socorro Central do município. A assessoria da unidade afirmou que a dupla passou por exames e foi liberada.

A prefeitura afirmou que a Defesa Civil vem realizando ações de conscientização sobre os riscos durante tempestades, principalmente nas praias, distribuindo panfletos informativos, além de orientações nas redes sociais.

De acordo com o Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), de 2013 até 2022, 835 pessoas perderam a vida no Brasil devido às descargas elétricas.

Segundo outro levantamento do mesmo grupo, em 20 anos (2000 a 2019), 43% das mortes por raios no país ocorreram no verão. E o estado com o maior número de fatalidades é São Paulo, com 327.

As estatísticas mostram que a cada 50 mortes por raios no mundo, 1 é no Brasil. O país tem a maior incidência de raios do mundo, com cerca de 78 milhões de descargas atmosféricas por ano.

O Elat destaca que os raios podem acontecer pouco antes de a chuva começar ou no estágio final da tempestade. Portanto, o ideal é buscar abrigo tão logo ver nuvens carregadas no céu ou escutar um trovão, que sinalizam o início do temporal.

COMO SE PROTEGER DOS RAIOS

1. Se possível, não saia para a rua ou não permaneça na rua durante as tempestades, a não ser que seja absolutamente necessário. Nestes casos, procure abrigo nos seguintes lugares:

– Carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis;

– Em moradias ou prédios, de preferência que possuam proteção contra raios;

– Em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas, ou em barcos ou navios metálicos fechados.

2. Se estiver dentro de casa, evite:

– Usar telefone com fio ou celular ligado a rede elétrica (utilize telefones sem fio);

– Ficar próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas;

– Tocar em qualquer equipamento elétrico ligado à rede elétrica.

3. Se estiver na rua, evite:

– Segurar objetos metálicos longos, tais como varas de pesca e tripés;

– Empinar pipas e aeromodelos com fio;

– Andar a cavalo.

4. Se possível, evite os seguintes lugares que possam oferecer pouca ou nenhuma proteção contra raios:

– Pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos;

– Veículos sem capota, tais como tratores, motocicletas ou bicicletas;

– Estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.

5. Se possível, evite também certos locais que são extremamente perigosos durante uma tempestade, tais como:

– Topos de morros ou cordilheiras;

– Topos de prédios;

– Áreas abertas, campos de futebol ou golfe;

– Estacionamentos abertos e quadras de tênis;

– Proximidade de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas e trilhos;

– Proximidade de árvores isoladas;

– Estruturas altas, tais como torres, linhas telefônicas e linhas de energia elétrica.

6. Se você estiver em um local sem um abrigo próximo e sentir que seus pelos estão arrepiados, ou que sua pele começou a coçar, fique atento, já que isto pode indicar a proximidade de um raio que está prestes a cair. Neste caso, ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando suas mãos nos joelhos e sua cabeça entre eles. Não fique deitado.