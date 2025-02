Em Sena Madureira, nível do rio Iaco continua abaixo da cota de alerta

A Defesa Civil Municipal de Sena Madureira confirmou na manhã desta quinta-feira (6) mais um sinal de vazante nas águas do rio Iaco. Ontem o nível estava em 5,77 metros. Já nesta quinta-feira, a régua amanheceu medindo 5,64 metros, bme inferior a cota de alerta que é de 14metros.

Segundo Carlos Davila, representante da Defesa Civil, a situação no momento é controlada em Sena Madureira. “Graças a Deus, o nível das águas está baixo, sendo um alívio para as famílias que moram em regiões alagadiças. Mas, sabemos que a natureza é imprevisível, por isso, continuamos com o plano de contingência ativo para entrar em ação em caso de necessidade”, destacou.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a situação de 2025 é diferente. No dia 6 de fevereiro de 2024, o nível do Iaco estava em 7,29 metros, acima do que o verificado atualmente.

Em Sena Madureira, as maiores enchentes ocorreram em 1997 e em 2021, onde centenas de famílias ficaram desabrigadas.