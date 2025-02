‘Emilia Pérez’ derrota ‘Ainda Estou Aqui’ em Critics Choice Awards de Melhor Filme Estrangeiro

O filme francês “Emilia Pérez” venceu o Critics Choice Awards de Melhor Filme de Língua Estrangeira. Ele disputava o troféu ao lado do brasileiro “Ainda Estou Aqui” e dos longas “Tudo Que Imaginamos Como Luz”, “Flow” e “The Seed of the Sacred Fig”. A premiação aconteceu na noite desta sexta-feira (7), em Santa Monica, na Califórnia (EUA)

