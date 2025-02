Energisa orienta sobre os principais cuidados durante as chuvas

Durante tempestades com chuvas fortes, ventos intensos e raios, há o risco de quedas de árvores e objetos que podem atingir a rede elétrica, causando o rompimento de cabos. Para evitar acidentes nessas situações, a Energisa reforça algumas orientações de segurança.

“Em casos de objetos lançados sobre a rede elétrica ou rompimento de cabos, nunca utilize madeira, hastes metálicas ou qualquer outro objeto para afastar o cabo, pois isso pode resultar em choque elétrico. A Energisa deve ser acionada imediatamente, já que apenas profissionais autorizados pela distribuidora estão habilitados para realizar intervenções na rede elétrica”, alerta Rodolfo Maciel, Coordenador do Centro de Operações Integradas (COI) da Energisa Acre.

Em tempestades com raios, a recomendação é procurar abrigo seguro, evitando permanecer em campo aberto ou sob árvores, que podem atrair descargas elétricas. Para quem estiver no trânsito, a orientação é manter as janelas do carro fechadas e aguardar a tempestade passar antes de retomar a viagem.

Monitoramento

A Energisa realiza o monitoramento em tempo real do clima para atuar estrategicamente e minimizar os impactos das chuvas. O plano de contingência operacional contém uma série de procedimentos que são adotados para garantir a continuidade do fornecimento de energia e minimizar os impactos ao sistema elétrico e aos clientes durante situações como essas.

“A preparação começa bem antes das chuvas com treinamentos de equipes. A distribuidora busca sempre investir em tecnologias, automação da rede e equipamentos inteligentes que permitem realizar manobras à distância para recompor o sistema elétrico durante as ocorrências de chuvas, o que garante maior agilidade e segurança no restabelecimento da energia”, explica Rodolfo.

Dicas de segurança:

– Em casos de raios, retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas;

– Nunca utilize aparelho conectado à tomada durante temporais;

– Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa;

– Sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos (DPS);

– É importante que a rede elétrica da residência ou comércio possua sistema de aterramento, conforme norma vigente;

– Não utilize chuveiro elétrico durante as chuvas;

– Quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto. Procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas. Se não for possível se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos;

– Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres;

– Se estiver dentro de um carro, feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios;

– E não toque em fios caídos ou em objetos que estejam em contato com a rede elétrica, eles podem estar energizados.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Call Center: 0800 641 7196