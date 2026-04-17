Petecão convida para Boi Cagão neste domingo na BR-364

Uma festa tradicional promete movimentar o domingo em Rio Branco com a realização do Boi Cagão, evento que acontece a partir das 11h no ramal da Embrapa, no km 14 da BR-364. A programação marca também a comemoração de aniversário do senador Sérgio Petecão, conhecido como Petecão, e deve reunir convidados em um ambiente de confraternização.

Divulgado nas redes sociais do parlamentar, o evento é apresentado como um encontro com música, comida e momentos de lazer. Além disso, a proposta é reunir amigos, apoiadores e a comunidade em geral em uma celebração descontraída, com foco na interação e no entretenimento.

De acordo com a publicação, o convite é aberto e reforça o caráter festivo da programação. A expectativa é de que o evento reúna um grande público ao longo do dia, especialmente por se tratar de uma comemoração tradicional que costuma atrair participantes de diferentes regiões da capital.

Além da celebração de aniversário, o Boi Cagão já é conhecido como um evento que mistura cultura popular e confraternização, sendo realizado em ambiente aberto e com estrutura voltada ao público. Nesse sentido, a escolha do local, às margens da BR-364, facilita o acesso dos participantes.

Outro ponto destacado na divulgação é o clima de festa, com promessa de muita música e interação entre os presentes. A organização também incentiva que os convidados levem amigos e participem do encontro, reforçando o caráter coletivo da celebração.

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Nos últimos anos, eventos desse tipo têm ganhado espaço em Rio Branco, especialmente aqueles que combinam tradição, lazer e encontros sociais. Com isso, a expectativa é de que o Boi Cagão mantenha essa proposta e atraia um público diversificado.

Diante disso, o evento se consolida como mais uma opção de lazer para o fim de semana, reunindo elementos culturais e momentos de convivência. A programação começa pela manhã e deve seguir ao longo do dia, conforme a movimentação do público no local.

Por fim, a organização reforça o convite para que os interessados participem da festa, destacando que o evento foi preparado para proporcionar um ambiente de descontração e celebração.