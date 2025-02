O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou, na última terça-feira (25/2), que faz o uso de chip hormonal para aumentar seu desempenho sexual. O implante tem como objetivo repor a testosterona no organismo, funcionando como uma alternativa às formas injetáveis, orais ou transdérmicas.

“O chamado ‘chip hormonal’ é, na verdade, um implante de testosterona bioidêntica. Trata-se de pequenos comprimidos inseridos na região dos flancos por um procedimento minimamente invasivo”, explica a endocrinologista e metabologista Wanessa Stival, da clínica Clínica Hewa, em Brasília.

A operação para a implantação do chip é feita com anestesia local e inserção por um trocater, seguida de sutura e curativo. A partir daí, o chip libera testosterona gradualmente, com efeitos perceptíveis entre 7 e 15 dias e estabilização após quatro semanas.

O tempo de duração do chip hormonal normalmente varia entre quatro e seis meses e, em alguns casos, eles podem durar até um ano no organismo do paciente. “É importante fazer um acompanhamento no mínimo de três em três meses para avaliar os sintomas e conferir se a parte clínica e laboratorial do paciente melhoraram”, explica o urologista Rodrigo Trivilato, que atua em Brasília.

Quais são os riscos e benefícios do chip hormonal?

Geralmente, entre os homens, os chips são utilizados por aqueles acima dos 40 anos com sintomas como fadiga, perda de massa muscular, osteoporose e disfunção sexual. O uso pode trazer vantagens e desvantagens, e é preciso ponderar com o médico antes de optar pelo implante.

Benefícios

Aumento de disposição, libido e função sexual;

Aumento da massa muscular e óssea;

Auxílio no controle da glicemia.

Riscos

Alterações no colesterol;

Acne e queda de cabelo;

Aumento da concentração do sangue;

Piora de apneia do sono e alterações de humor.

Contraindicações do chip usado por Bolsonaro

Embora melhore a líbido e a disposição, o uso indiscriminado de implantes hormonais pode trazer sérios problemas, como infertilidade, doenças cardiovasculares e danos ao fígado. Pacientes com câncer de próstata ou mama não tratados, doenças cardiovasculares graves, desejo de ter filhos e problemas de coagulação não devem fazer uso o chip.

A utilização do artifício deve ser feita com acompanhamento médico para evitar efeitos colaterais graves, como infertilidade e problemas cardiovasculares. O uso excessivo pode causar dependência e atrofia testicular.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!