Entenda o que é nomofobia, o medo de ficar sem acesso ao celular

O aparelho celular serve para várias funções no dia a dia, desde ler notícias, conversar com a família e amigos, checar as redes sociais e possibilitar a segurança da comunicação. Contudo, os avanços tecnológicos e a possibilidade de estar sempre conectado produziu um novo desafio de saúde: a nomofobia.

O termo vem do inglês — no mobile phone phobia — e se refere à fobia de ficar sem acesso ao celular. A psicóloga clínica e neuropsicóloga Juliana Gebrim detalha que a condição está, frequentemente, ligada a uma dependência excessiva da tecnologia, que pode impactar negativamente a saúde mental e a qualidade de vida de uma pessoa.

“A nomofobia pode gerar uma compulsão intensa por estar sempre conectado, o que resulta em ansiedade, estresse e outros problemas emocionais quando não se consegue se comunicar por meio de dispositivos eletrônicos”, explica.

Quais são os sintomas?

Pessoas com a condição, muitas vezes, apresentam sintomas semelhantes aos de um transtorno de ansiedade quando estão sem o aparelho telefônico. “A compulsão pelo celular pode ser tão forte que a pessoa o usa até em momentos sociais importantes, o que dificulta a concentração em outras atividades”, comenta Juliana.

Além disso, segundo a psicóloga, é comum enfrentar problemas para dormir, como insônia causada pelo uso excessivo do celular à noite.

“Os sintomas físicos também podem aparecer, como sudorese, taquicardia e respiração acelerada, quando a pessoa percebe que está sem o dispositivo, o que demonstra o quanto essa situação pode ser estressante.”

Como se dá o diagnóstico?

Apesar de muitas pessoas se identificarem com os sintomas, o diagnóstico precisa ser feito por um profissional de saúde mental. O especialista irá avaliar os sinais e observar o impacto que o uso do celular tem na rotina do paciente, além de usar questionários que medem o grau de dependência tecnológica.

“Embora a nomofobia ainda não esteja classificada como um transtorno psiquiátrico no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ela pode aparecer junto a outros transtornos de ansiedade e dependências comportamentais”, afirma Juliana.

Como é feito o tratamento?

O tratamento da nomofobia, geralmente, envolve intervenções psicológicas. “Entre as estratégias que podem ser adotadas, está a definição de limites para o uso do celular, estabelecendo horários específicos e identificando momentos críticos, como antes de dormir ou durante refeições. Técnicas de mindfulness também podem ser úteis, pois ajudam a reduzir a ansiedade e aumentar o controle sobre comportamentos impulsivos”, recomenda a profissional.

Além disso, é recomendável incentivar atividades off-line, como esportes, leitura e encontros sociais, para diminuir a dependência da tecnologia.

“O mais importante no tratamento não é eliminar completamente o uso do celular, mas sim promover uma relação equilibrada e saudável com a tecnologia, ajudando a pessoa a encontrar um ponto que não comprometa sua saúde mental e suas relações pessoais”, pondera a psicóloga.

A retirada abrupta do celular pode gerar sintomas de abstinência?

Ao mesmo tempo, Juliana destaca que retirar o telefone de forma abrupta pode desencadear sintomas de abstinência semelhantes aos de outras dependências. “Isso pode incluir ansiedade, irritabilidade, inquietação, dificuldade de concentração e até alterações de humor.”

“Essa resposta acontece porque o uso excessivo do celular ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Quando esse estímulo é cortado de forma abrupta, o cérebro pode reagir com desconforto emocional e físico”, explica.