Escola de Artes e Cultura Beija-flor de Rio Branco abre inscrições para curso gratuito de Educação Ambiental

A Escola de Artes e Cultura Beija-flor está com inscrições abertas para o curso gratuito de Educação Ambiental, que acontecerá na Casa de Cultura Chico Mendes, bairro Chico Mendes, região do São Francisco, em Rio Branco (AC). As aulas serão realizadas às quintas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 14h30 às 16h30.

O instrutor será Tawan Godim, acreano, formado em Engenharia Ambiental e Sanitarista, especialista em sustentabilidade: meio-ambiente, organizações e negócios sustentáveis. O curso busca desenvolver a consciência ambiental através dos conceitos trabalhados durante as aulas, bem como a criação e manutenção de hortas urbanas. Além disso, capacitará os alunos com técnicas para planejar, cultivar e cuidar de hortas em ambientes urbanos e promover a sustentabilidade e segurança alimentar.

De acordo com Godim, a agricultura urbana e práticas de agricultura regenerativa desempenham um papel fundamental no enfrentamento da crise climática, promovendo sustentabilidade, redução de impactos ambientais e também saúde mental.

“Podemos dizer que com as hortas urbanas é possível garantir a segurança alimentar até mesmo nos centros urbanos, permitindo assim o consumo de alimentos saudáveis, cidades mais verdes e resilientes. Áreas abandonadas, terrenos baldios e áreas públicas podem ser transformadas em espaços produtivos, otimizando o uso da terra, transformando áreas improdutivas em espaços verdes, melhorando o paisagismo da cidade, reduzindo ilhas de calor e melhorando a qualidade do ar. Com isso, as hortas urbanas educam a população sobre práticas agrícolas sustentáveis, como também promove a participação da comunidade, fortalecendo o senso de consciência ambiental”.

Romário Feitosa, diretor da Escola e presidente da Cia Cata-Ventos de Cultura, fala sobre a importância de cursos como esse para a sociedade. “Sabemos que o cultivo de alimentos faz parte da cultura humana há milhares de anos. Plantar, colher e alimentar a comunidade não é só uma necessidade, mas também um ato cultural. A segurança alimentar é essencial para qualquer sociedade e, sem comida, ninguém realiza nada – nem arte, nem educação, nem trabalho. Acreditamos que ensinar sobre hortas urbanas é resgatar essa conexão histórica entre o ser humano e a terra, promovendo autonomia alimentar, sustentabilidade e qualidade de vida para todos”.

A Casa de Cultura Chico Mendes é coordenada por Regimar Souza do Nascimento, que fala sobre a alegria de receber o curso em uma comunidade que necessita de tantas oportunidades.

“A parceria é fundamental, pois traz um incentivo essencial para tirar jovens e adultos da rua e ocupar suas mentes com aprendizado. Agradecemos também ao governo do Estado, ao Ministério da Cultura e ao professor Minoru Kinpara, presidente da FEM (Fundação Elias Mansour), pelo trabalho de revitalização da Casa de Cultura Chico Mendes, que hoje está de portas abertas para a comunidade com atividades diárias. Estamos de braços abertos para receber mais iniciativas como esta”.

É importante ressaltar que o curso foi pensado pela crescente preocupação com a questão ambiental, principalmente na Amazônia, e sugere a necessidade de repensar as relações entre o ser humano e a natureza. As principais consequências ambientais da ação antrópica na Amazônia têm sido as elevadas taxas de desmatamentos e a perda progressiva da fertilidade dos solos, o abandono das áreas de pastagens e os diversos problemas socioambientais.

A realização do curso é fruto de uma parceria entre a Cia Cata-Ventos de Cultura, por meio da Escola de Artes e Cultura Beija-Flor, o Ministério da Cultura (MinC) e o Governo Federal, contando com o apoio do Fundo Nacional de Cultura. Os interessados podem se inscrever por meio do link https://www.ciacataventos.org/portal-cata-ventos. Para saber mais sobre o projeto acesse o Instagram @escoladeartesbeijaflor.