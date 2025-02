Espaço Cultural da Calma completa um ano no Via Verde Shopping com grandes eventos para portadores do TEA

Referência no acolhimento e inclusão de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e dislexia, o Espaço Cultural da Calma celebra um ano de atuação com uma programação especial. As atividades irão acontecer no período de 15 a 22 de fevereiro no Via Verde Shopping.

No dia 15 de fevereiro (sábado), das 16h às 19h, o espaço oferecerá uma amostra das atividades desenvolvidas ao longo do último ano, além de uma importante ação de rastreamento gratuito. A psicopedagoga Mayara Nogueira estará presente para conduzir testes e avaliações voltadas à investigação de hipóteses de autismo, TDAH e dislexia, proporcionando suporte essencial para famílias em busca de diagnóstico precoce. Além disso, contará com a presença de uma nutricionista, reforçando o compromisso com o bem-estar integral das crianças e adolescentes.

Já no dia 22 de fevereiro (sábado), das 16h às 17h, a programação contará com a participação da clínica Clinikids e da odontopediatra Amanda Castro, que abordará a importância dos cuidados com a saúde bucal. A atividade incluirá ainda pintura recreativa para as crianças.

Para Eloilma Lima, coordenadora do Espaço Cultural da Calma, a programação reforça o compromisso do projeto com o acolhimento e a inclusão.

“Neste primeiro ano, nos consolidamos como um ambiente seguro e acessível, promovendo conscientização e suporte a crianças com TEA e outras condições. Oferecer atendimento especializado e informação gratuita fortalece nossa missão de transformar vidas e ampliar o acesso ao diagnóstico e ao cuidado adequado”, destaca.

Desde sua inauguração, o Espaço Cultural da Calma tem sido referência no acolhimento e suporte a crianças com TEA e suas famílias, oferecendo atividades lúdicas, assistência profissional e orientação especializada. As ações são gratuitas e abertas ao público em geral.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets.

Para acompanhar as novidades, acesse o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, somando mais de 390 mil m² de ABL e 1.700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos administrados pela Alqia são:

Aurora Shopping , em Londrina (PR);

, em Londrina (PR); Bossa Nova Mall , no Rio de Janeiro;

, no Rio de Janeiro; Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela , em Salvador (BA);

e , em Salvador (BA); Via Verde Shopping , em Rio Branco (AC), e Shopping Manaus Vianorte (AM);

, em Rio Branco (AC), e (AM); Shopping Uberaba e Uberlândia Shopping , em Minas Gerais;

e , em Minas Gerais; Shopping Granja Vianna , em Cotia (SP);

, em Cotia (SP); Pátio Cianê Shopping , em Sorocaba (SP);

, em Sorocaba (SP); Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital paulista.

Mais informações no site: www.alqia.com.br.