O fim de semana se aproxima e com isso as pessoas começam a procurar uma programação para aproveitar os dias de descanso. Como forma de proporcionar um ótimo espaço para os amantes do brega, a Confraria em conjunto com Pedro Costa & Machine Blues trazem uma noite especial para o gênero.

A banda contará ainda com duas participações especiais: Iana Sara nos vocais e Atílio Limas nos teclados, que juntos, prometem tocar os maiores sucessos de grandes cantores do gênero.

A setlist contará com Amado Batista, Reginaldo Rossi, Waldick Soriano, Wanderley Andrade, José Augusto, Evaldo Braga, Jorge Cardoso, Odair José, Diana e mais cantores que são consagrados no gênero.

Os ingressos podem ser adquiridos no WhatsApp 68 99911-8975, com mesas sendo vendidas a R$100 e ingressos individuais a R$150. O evento acontecerá na Confraria Gastrobar no próximo sábado, a partir das 21h30.