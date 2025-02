‘Exu Caveira’ leva o Acre de volta ao noticiário nacional de crimes, como no caso da fuga de Mossoró

Exatamente após um ano da fuga de dois presidiários acreanos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, também conhecido como “Tatu” ou “Deisinho” – do presídio federal de segurança máxima de Mossoró (RN), o Acre voltou ao noticiário policial nacional. E, desta vez, não foi por escândalos de seus políticos ou governantes. Foi, de novo, como naquele 14 de fevereiro de 2024, pela frieza e atrevimento de seus bandidos.

No noticiário desta quinta-feira (13), o site Metrópoles, de Brasília, conta a história do bandido acreano conhecido como ‘Exu Caveira’, apelido de Talisson de Souza Gama, um dos criminosos mais perigosos do Acre. Ele foi preso no fim da tarde de terça-feira (11) em Porto Velho (RO), no bairro de Mariana, pelos investigadores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) dos Ministérios Público do Acre (MPAC) e de Rondônia (MPRO).

Conforme apurado pelo Metrópoles com investigadores da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), que atuaram na ocorrência, Talisson foi preso enquanto tirava uma “soneca da tarde”. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO-RO) e o 5° Batalhão da PMRO. Após a captura, o criminoso foi entregue ao sistema penitenciário do estado do Acre.

Condenado a 90 anos de prisão por homicídios, roubos, crimes contra o patrimônio e organização criminosa, Talisson estava foragido desde novembro do ano passado, quando fugiu do presídio Francisco de Oliveira, no Acre, junto a outros cinco detentos. Ele cumpria pena pelo assassinato de um motorista de aplicativo em Rio Branco, em abril de 2024.

A prisão do criminoso ocorre em meio a uma tentativa do Ministério Público do Acre (MPAC) de conter o avanço das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que já dominam quase todos os municípios do Estado.

Para reforçar o combate ao crime organizado, o MPAC lançou um canal anônimo de denúncias via WhatsApp, permitindo que a população envie textos, fotos, vídeos e áudios para auxiliar nas investigações.

Um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Mãe Crioula (IMC), revelou que todas as cidades do Acre registram a presença de facções. O levantamento mostra que, dos 22 municípios do estado, 18 são dominados pelo CV, seguido pelo PCC e pelo Bonde dos 13 (B13).

A pesquisa, divulgada em novembro do ano passado, apontava que apenas dois municípios ainda resistiam à influência do crime organizado, mas o cenário pode mudar nos próximos meses, informa o noticiário do site Metrópoles.

O caso de Mossoró

Ano passado, o Acre era associado aos dois bandidos perigosos que fugiram do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O noticiário lembrava que os dois são bandidos acostumados a assaltos a mão armada, com penas que somadas ultrapassam os 150 anos. Ambos participaram da rebelião no presídio de segurança máxima do Acre Antônio Amaro, em julho de 2923, um caso que terminou com cinco mortos. Eles tinham sido transferidos para penitenciária de Mossoró desde 27 de setembro de 2023 e conseguiram o feito inédito de fugirem de um presídio de segurança máxima em 14 de fevereiro do ano passado.

Recapturado, “Exu Caveira” estaria em Porto Velho para matar policiais militares, cumprindo missão de sua facção, o Comando Vermelho (CV). Deve ser recambiado ao sistema penitenciário estadual nos próximos dias e voltar a associar o nome do Acre a criminosos no noticiário nacional.