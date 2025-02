Fábio Storch, novo reitor do Ifac, toma posse em cerimônia com Gladson, Bocalom e Petecão

O novo reitor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Fábio Storch, tomou posse em seu cargo na manhã desta terça-feira (18), em evento realizado no Campus do Ifac localizado na Via Chico Mendes.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli. O momento também contou a apresentação da Furiosa, banda da Polícia Militar do Acre.

Cameli destacou a importância da instituição no estado.

“O Ifac tem um papel fundamental, sempre fui um defensor dessa tão importante instituição que educa as pessoas, que cria oportunidade, que realiza sonhos. E eu quero que a minha presença me coloque sempre à disposição, porque o sucesso do Ifac é o sucesso do Acre” disse o governador.

Bocalom também falou do impacto da instituição a longo prazo.

“O Acre ganhou muito com a implantação do Ifac, e o trabalho que o Ifac fez ao longo desse tempo, foi um trabalho excelente, excepcional, onde ajudou muito, não só a nossa juventude, mas as pessoas de idade se formando aqui. É isso que nós precisamos, de educação. E educação é que realmente prepara o nosso futuro” destacou o prefeito.

A antiga reitora da instituição, Rosana Cavalcante, também esteve presente e falou sobre o momento.

“Falei para o Fábio que se a gente fizer alguma coisa fora do script, a gente está perdoado, porque é a primeira vez que tem uma estrutura desse jeito, onde um reitor passa posse para o outro reitor. Todas as outras anteriores, era eu fazendo a reconstrução do cargo. Agora, a gente sim, a gente faz um momento único da nossa instituição, passando o bastão”, disse ela.

O novo empossado, Fábio Storch também falou da responsabilidade de assumir a posição.

“Olha, é um momento de muita alegria, primeiramente. Esse ano que o Ifac completa 15 anos de sua criação, eu tive o privilégio de fazer parte da gestão liderada pela nossa reitora Rosana durante 10 anos. E agora, o nosso maior desafio é consolidar as unidades já existentes no Ifac, e dar continuidade também ao projeto de expansão dos institutos federais liderados pelo governo federal, pelo presidente Lula. E a gente está muito animado, muito entusiasmado nesse dia, porque é um dia de festa para o Ifac e para nós também, pessoalmente”, destacou o novo gestor

Além do novo reitor, que ficará a frente da instituição durante o quadriênio 2025-2028, 30 novos professores serão empossados.

O começo da nova gestão no Instituto Federal do Acre também é marcado pelo aniversário de 15 anos da instituição, que começou seus trabalhos no estado em 2010 (a instituição já existia em 2008, mas passou a ofertar cursos apenas em 2010).

Veja fotos: