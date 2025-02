Felipe Tchê apresenta projeto de lei que visa valorizar alunos e professores destaque em Rio Branco

Nesta terça-feira (18), o vereador Felipe Tchê apresentou, na Câmara Municipal de Rio Branco, um projeto de lei que institui os títulos “Aluno Nota 10” e “Professor Destaque”. A proposta busca valorizar, no futuro, estudantes do ensino fundamental que se destacarem em suas instituições de ensino, tanto na rede pública quanto na privada.

De acordo com o projeto, poderão concorrer ao título “Aluno Nota 10” estudantes do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Será reconhecido um aluno de cada ano escolar, considerando a maior média de notas em disciplinas essenciais como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. Já o título “Professor Destaque” será concedido à equipe docente da escola onde estiver matriculado o aluno com a maior média entre os ganhadores.

Após apresentar o projeto, Felipe Tchê destacou a importância da iniciativa para incentivar o desempenho escolar e reconhecer o trabalho dos educadores. “A educação é a base de qualquer sociedade desenvolvida. Com essa iniciativa, queremos incentivar os alunos a se dedicarem aos estudos e valorizar o papel essencial dos professores na formação dos cidadãos do futuro”, afirmou.

A proposta prevê que a seleção dos homenageados será realizada por meio de uma comissão, e a entrega dos títulos acontecerá anualmente no mês de agosto, em referência ao Dia do Estudante. Além disso, a Câmara Municipal poderá firmar parcerias com o Executivo para garantir a viabilidade da iniciativa.

Felipe Tchê reforçou que a valorização da educação tem impacto direto no desenvolvimento social. “O reconhecimento do esforço e da dedicação estimula a continuidade dos estudos e reforça o compromisso das escolas com a qualidade do ensino”, completou.