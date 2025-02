Uma noite de arte, cinema e música está prestes a incendiar a Confraria! No dia 07 de fevereiro, sexta-feira, acontece a Festa de Lançamento do Filme “Sob a Pele da Cidade”, trazendo ao público uma imersão única na interseção entre audiovisual, performance e música autoral.

A festa de lançamento promete uma noite inesquecível! O evento inicia com a exibição exclusiva do filme, coma presença da equipe. Na sequência, a noite ganha ainda mais força com um show especial, trazendo ao palco um time de peso: Diogo Soares, Saulo Olímpio, Jorge Anzol e Pedro Arco. O repertório inclui a estreia oficial da música “Androide de Areia e Sal”, canção composta por Diogo Soares, inspirada no poema 44 do livro Vestígios Inversos de Danilo de S’Acre. A faixa, que é a trilha principal do filme, será lançada como single e promete envolver o público em um universo sonoro denso e visceral.

O filme “Sob a Pele da Cidade” é um vídeo-arte dirigido e roteirizado por Diogo Soares, com Sacha Alencar e Danilo de S’Acre. A direção de arte, figurino e colaboração no roteiro são assinadas por Juliana Jaya, enquanto a direção de fotografia e still são de Alexandre Morais. A edição, efeitos e finalização são de Marcos Rocha. A ficha técnica conta ainda com Xiu Shanenawa, João Gabriel de Sá e Savnes na assistência de produção, Allana Roque na maquiagem, Lucas Soares na assistência de fotografia e Ruth Vidal no making off.

Filmado nas ruínas do Clube Rio Branco e no ateliê do artista Danilo de S’Acre, o filme conta com uma performance intensa da atriz Sacha Alencar. O projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil.

Com uma atmosfera que mescla cinema experimental, artes visuais e música autoral, a Festa de Lançamento do Filme “Sob a Pele da Cidade” é um convite para quem deseja vivenciar uma experiência cultural autêntica e marcante.

📍 Local: Confraria Gastrobar – Parque da Maternidade

🗓 Data: 07 de fevereiro (sexta-feira)

⏰ Horário: Abertura da casa 18h / Exibição do filme: 21h

🎟 Entrada: Couvert artístico R$ 20