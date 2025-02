Fofura! Capivaras brincam com gatinhos na UFAC e imagem viraliza nas redes

O perfil da Associação Atlética Acadêmica de Engenharia Civil, Devastadora, postou na rede social X (antigo Twiiter), a foto de uma cena inusitada ocorrida na Universidade Federal do Acre (UFAC): uma capivara fêmea com dois gatos brincando em cima do seu corpo enquanto tranquilamente amamenta seus filhotes.

A postagem que atingiu mais de 900 curtidas, mostra uma realidade bem comum avistada por alunos e servidores, a de gatos e cachorros convivendo de forma harmoniosa com animais silvestres como as capivaras pelo campus Rio Branco.

A universidade que conta com extenso território natural de floresta e lagos é conhecida pela beleza e pela presença de jacarés, capivaras e garças que atrai quem procura fazer atividades físicas ou confraternizações ao ar livre, além do próprios acadêmicos e técnicos da universidade que convivem com o espaço natural.