Lá vêm os noivos! Amado Batista e Calita Franciele já estão com a data marcada para o casamento. O cantor e a Miss Universe Mato Grosso estão juntos desde o ano passado, e vão subir ao altar no dia 15 de março, às 16h30.

De acordo com o portal LeoDias, o evento vai acontecer na Fazenda AB, que fica situada no município de Cocalinho, Mato Grosso, uma das propriedades do artista que conta com proteção ambiental. O site conseguiu alguns registros do local.