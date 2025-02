Os falsários do programa do Governo Federal conhecido como “Farmácia Popular”, traficantes de drogas que agiram em pelo menos dois estados do país – Minas Gerais e Acre – tinham vida de luxo. Entre os presos está Fernando Batista da Silva, conhecido como Fernando da Serrinha, candidato a vereador em Luziânia (GO), em 2024, pelo PDT.

Os envolvidos nas fraudes foram detectados pela Operação Arthron, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (13). As investigações revelaram um esquema milionário que financiava o tráfico internacional de drogas e fraudes no Programa Farmácia Popular do Governo Federal.

Durante as buscas, a PF encontrou documentos, dinheiro em espécie, armas de fogo e joias em endereços ligados aos investigados. Nas casas dos líderes da organização, foram localizados diversos carros importados, incluindo modelos de marcas como Porsche. O candidato a vereador era um dos articuladores do esquema responsável por fraudes que chegariam a R$ 39 milhões, segundo a investigação.

A investigação, iniciada em 2022, revelou que o grupo criminoso utilizava farmácias de fachada para fraudar o Programa Farmácia Popular e desviar dinheiro público. Os criminosos movimentaram mais de R$ 39 milhões.

Os investigados poderão responder por crimes como tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato contra a administração pública, com penas que podem chegar a 35 anos de prisão.