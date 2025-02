O pesquisador e meteorologista David Friale divulgou a previsão do tempo para esta quinta-feira (27), e dentro os diversos apontamentos feitos, estão as chances de enchentes acontecerem no ano de 2025.

De acordo com Friale, as chuvas devem ficar abaixo da média até o mês de abril deste ano, o que compreende pelo período de inverno amazônico. A comparação foi feita com dados de diversas décadas diferentes.

“Pela experiência e comparação com situações semelhantes da atmosfera e dos oceanos no passado, nossa projeção é de que o tempo seguirá dentro da normalidade, com leve tendência a chuvas um pouco abaixo da média nos próximos meses, até por volta de abril de 2025”, explicou ele, minimizando as chances de enchente neste ano.

Ainda de acordo com o pesquisador, o acumulado de chuvas para o mês de janeiro ficou abaixo da média esperada para a capital acreana. O valor mediano para o período é de 286,1mm, já em 2025 o registrado foi 122mm, não chegando a 50% do montante esperado.