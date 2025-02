Gestores visitam Centro Socioeducativo Purus para alinhar ações e apoiar novos técnicos

Hoje, o Centro Socioeducativo Purus recebeu a visita da Chefe do Departamento de Ações Socioeducativas, Graziele Morais, da Gerente de Atendimento Psicossocial, Vanderléia Marruch, e da Gerente de Saúde, Dilziane Souza. O objetivo da visita foi alinhar ações e oferecer assistência aos novos técnicos, recentemente lotados, que agora fazem parte da equipe da unidade.

A unidade também conta com uma nova assistente social, um novo psicólogo e um novo auxiliar administrativo, todos recentemente lotados, ampliando ainda mais o time de profissionais dedicados ao bom andamento das atividades socioeducativas.

O diretor Efrael Cavalcante expressou seu agradecimento ao apoio das gerências e, especialmente, ao presidente, por possibilitar os investimentos tanto na capacitação quanto na contratação de novos servidores. Segundo Efrael, esses investimentos são essenciais para fortalecer a unidade, trazendo benefícios e frutos para o desenvolvimento das atividades.

Além de fortalecer o vínculo com os novos profissionais, o encontro também permitiu o alinhamento de ações que serão executadas pela Gerência de Saúde, com foco na melhoria das condições de atendimento e suporte às atividades da unidade.

A visita é um passo importante para o avanço das atividades no Centro Socioeducativo Purus, reforçando o compromisso com a qualidade no serviço prestado.