Gladson emite nota de pesar pela morte do ex-candidato a deputado Roberto Carlos do Palheiral

O Partido Progressistas do Acre perdeu, na noite desta quinta-feira (13), um de seus militantes mais antigos e queridos: Roberto Carlos do Palheiral. Aos 65 anos, ele foi atropelado enquanto caminhava pela Avenida Jandaia, no Residencial Andirá, em Rio Branco, e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer ainda no local. O acidente ocorreu por volta das 20h, quando ele tentava atravessar a rua e foi atingido por uma motocicleta.

Roberto Carlos, que nasceu em Tarauacá, se destacou por sua lealdade ao governador Gladson Cameli e ao Progressistas, com mais de 30 anos de militância. Mesmo nunca tendo sido eleito para um cargo público, ele foi uma figura importante nas campanhas do partido e era admirado pela sua força e dedicação. Ao longo dos anos, também ficou conhecido como um animador de comícios e figura carismática entre os membros do PP.

“Roberto Carlos nos deu o privilégio de compartilhar sua história e seus sonhos com cada um de nós. Ele era uma alma afável e um coração gentil, sempre disposto a lutar pelas causas em que acreditava”, disse o governador Gladson Cameli, que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do amigo.

O acidente também causou tristeza entre os internautas, que usaram as redes sociais para lamentar a morte de Roberto. Vários seguidores expressaram o quanto ele era querido e destacado como um verdadeiro articulador político. “Grande amigo, grande articulador. Que Deus o guarde”, escreveu um internauta. “Sempre lembro dele sorrindo”, comentou outro.

Nota do Governo do Estado do Acre:

Foi com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento de Francisco das Chagas Martins Teles, o Roberto Carlos do Palheiral, vítima de um acidente de trânsito ocorrido em Rio Branco. Palavras não podem traduzir o imenso afeto transmitido por Roberto a todos nós, que recebemos dele a verdadeira amizade e lealdade durante as longas batalhas travadas no campo eleitoral.

Dono de uma alma afável e de um coração gentil, Roberto Carlos nos deu o privilégio de compartilhar sua história e seus sonhos com cada um de nossos correligionários. Agradeço pelo companheirismo e pela força que ele representava para todos nós.

Uno-me à sua família e amigos neste momento de profunda dor e tristeza, consternado com tal fatalidade. Que Deus, em sua infinita graça, dê a todos o consolo necessário e guarde seu espírito na plenitude de sua glória eterna.

Gladson de Lima Cameli

Presidente da Executiva Estadual do Progressistas