Morre ‘Roberto Carlos do Palheiral’, após ser atropelado a caminho de casa em Rio Branco

José Francisco Martins, o Roberto Carlos do Palheiral, um popular militante do PP, morreu na noite desta quinta-feira (13), ao ser atropelado por uma motocicleta. O acidente ocorreu quando ele estava a caminho de casa, no Conjunto Andirá, próximo ao IFAC (Instituto Federal do Acre). Roberto tinha 68 anos e, ao que consta, não tinha filhos.

Não há maiores informações sobre o acidente e o motociclista não foi identificado. O Samu chegou a ser acionado mas só chegou a tempo de atestar o óbito.

Roberto Carlos do Palheiral ganhou o apelido porque costumava a animar os comícios de seu Partido. Tambem chegou a ser candidato algumas vezes sem jamais obter sucesso nas urnas.