Governo convoca aprovados em processo seletivo da Saúde para entrega de documentos; confira

A Secretária de Estado de Saúdo do Acre (Sesacre) e a Secretaria de Administração (SEAD) convocam os aprovados no processo seletivo do Edital Nº 014 SEAD/SESACRE, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025 para a entrega de documentos e assinatura do contrato. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (26).

Convocação do processo seletivo simplificado na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome da candidata, nota e classificação final. O prazo de entrega para a documentação é até 10 de março.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:

A) 01 (uma) foto 3×4 recente

B) Documento de Identidade (original e uma cópia)

C) CPF (original e uma cópia);

D) Título Eleitoral (original e uma cópia);

E) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral (original e uma cópia);

F) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;

G) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado ou Carteira de Trabalho (original e uma cópia: página com foto, qualificação civil e páginas de contratos); H) Última declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) ou declaração de regularidade do CPF, junto à Receita Federal;

I) Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Nível Superior, conforme requerido para o cargo (original e uma cópia);

J) Registro no conselho de classe correspondente a sua formação profissional, conforme requerido para o cargo (original e uma cópia);

K) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia);

L) CPF do cônjuge, caso seja casado (original e uma cópia);

M) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);

N) CPF dos filhos dependentes, se houver (original e uma cópia);

O) Comprovante de Endereço atualizado (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);

P) Comprovante de tipagem sanguínea (original e uma cópia);

Q) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://consulta cadastral.inss.gov.br/)

R) Certidão Negativa da Justiça Estadual e Federal (civil e criminal) das cidades onde o candidato tenha residido nos últimos cinco anos;

S) Autodeclaração Étnico-Racial;

T) Declaração de Antecedentes;

U) Declaração de Aptidão Legal;

V) Declaração de Bens;

W) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública, participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercício do comércio; X) Declaração de Herdeiros;

Y) Declaração de Dependentes;

Z) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco do Brasil

AA) Atestado médico pré-admissional que o considera apto físico e mental mente para o exercício do cargo.

Confira a lista: