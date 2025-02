Governo e Prefeitura de Rio Branco apresentam estrutura do Carnaval da Família 2025

A parceria entre o Governo do Estado do Acre, a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) proporcionará à população acreana a realização de uma das festas mais esperadas do ano, o Carnaval da Família 2025.

A estrutura do evento foi apresentada à imprensa na noite desta quarta-feira (26), na Praça da Revolução, local a festa será acontecerá, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março.

Durante a apresentação, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou a importância da união entre os poderes públicos e a iniciativa privada para a realização do evento. “Trabalho, trabalho e trabalho, mas a vida também precisa de momentos de alegria. O carnaval será um desses momentos para a nossa população”, afirmou.

O governador Gladson Cameli reforçou o compromisso do Estado em oferecer uma festa segura e organizada para a população. “O governo e a prefeitura estão unidos para proporcionar um evento de qualidade. Queremos que as pessoas venham se divertir e reencontrar amigos, mas sempre com responsabilidade”, destacou.

O evento terá um forte esquema de segurança, com câmeras de monitoramento, presença da Polícia Militar, Polícia Civil e seguranças privados.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, ressaltou o impacto econômico do evento. “O Carnaval movimenta diversos setores, como vestuário, alimentação e bebidas, além de gerar empregos temporários. Estamos comprometidos em ajudar na organização e na contratação de serviços para tornar a festa ainda melhor”, disse.