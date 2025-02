Governo exonera maioria dos indicados de Alan Rick em edição extra do DOE; confira lista

O governador Gladson Cameli (Progressistas) exonerou a maioria dos indicados pelo senador Alan Rick (União Brasil) em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (5).

As mudanças incluem a saída de Iucara Andrade da Costa Souza, que ocupava a presidência da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), Mirla Moraes Miranda Mariano, diretora de Planejamento da mesma fundação, e Jairo Cassiano Barbosa, que exercia cargo no Grupo de Direção e Assessoramento Especial (DAE) e atuava como coordenador político do senador.

A Funtac é um órgão da administração indireta do Estado, vinculado à Secretaria Estadual de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e tem a finalidade de promover pesquisas e inovações tecnológicas para o desenvolvimento do Acre.

Já as exonerações são parte de uma reestruturação na gestão estadual, ocorrendo no mesmo contexto da nomeação de João Paulo Bittar, filho do senador Márcio Bittar (União Brasil), para a presidência da Funtac. A decisão reforça mudanças na composição política do governo.

O governo não divulgou informações adicionais sobre os critérios adotados para as mudanças.