Governo já tem prazo para convocar aprovados no concurso da Sefaz; veja detalhes

Os aprovados no último concurso da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) devem ser convocados em maio, foi o que disse o secretário Amarísio Freitas.

O Governo aguarda uma melhor situação apontada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Pelo menos uma parte dos 48 auditores aprovados no concurso deve ser convocada, além de especialistas do tesouro, da contabilidade e planejamento, destinados aos Departamentos de Auditoria e Tesouro.

“A previsão é que, tão logo voltemos ao limite prudencial da LRF, haja a convocação destes novos servidores”, revelou o gestor ao jornal A Tribuna.

O concurso da Sefaz teve mais de 22 mil candidatos e foi realizado ainda no ano passado, nos municípios de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, e Marechal Thaumaturgo.