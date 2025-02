Gustavo Mioto, Filipe Ret e mais: os destaques musicais da semana

Filipe Ret

O rapper lançou o projeto, exclusivamente no YouTube, Ao Vivo no Sonastério, que traz novas orquestrações e arranjos inéditos para quatro faixas do álbum Nume, Acima de Mim Só Deus, Quero Paz, Cena de Cinema e Não sou daqui. A proposta de Ret é apresentar as canções sob uma nova perspectiva.

Nume é um dos trabalhos mais pessoais e maduros de Ret, um manifesto que sintetiza sua visão sobre sua trajetória, espiritualidade e identidade. Com 15 faixas autorais e apenas uma participação especial (Maru2D, em Acima de Mim Só Deus), o álbum reafirma sua autonomia artística e o compromisso com uma estética sonora própria.

O próprio nome do disco carrega um significado profundo: nume vem do latim e significa divindade ou poder sagrado, expressando a busca do artista pelo seu núcleo intocável e incorruptível.

Steff Lima

Bruno & Marrone

A dupla sertaneja publicou o primeiro volume do audiovisual Revivem Sua História – Ao Vivo em Uberlândia. Ao todo, são 12 faixas, sendo 10 regravações e duas inéditas.

O destaque é o single inédito Ai Que Vontade. “Apostamos muito nessa música, é uma faixa que gostamos logo de cara e estamos ansiosos para ver todo mundo cantando nos shows”, comentam Bruno & Marrone.

Além desta faixa, Quarteirão é outra música inédita da dupla, que tem uma trajetória de 37 anos. As músicas chegam unidas aos grandes sucessos de Bruno & Marrone, como Vida Vazia, Doce Desejo e Por Um Minuto.

Marcela Taís

A cantora, representante do folk e do indie no segmento gospel, publicou a canção Copinho de Extrato de Tomate, após quatro anos de hiato. A canção surgiu como um poema em 2017, quando Marcela ainda estava solteira.

A cantora se casou em 2019 com o músico Samuel Antunes e, em 2022, os versos ganharam melodia e arranjos durante a pandemia.

“A escolha da música tem tudo a ver com esse momento de volta porque ela fala justamente sobre superação, sobre como Deus coloca tudo de volta no lugar, nos refaz depois de quebrados e nos dá novos sonhos”, declarou. O estilo da música lembra o rock dos anos 60 mas com uma pegada “vintage moderna”.

Marcelo Lobato

Um dos fundadores d’O Rappa, o cantor publicou o single O Corte, que traz uma reflexão poética sobre o silêncio como força opressora. A faixa, composta pelos irmãos Marcelo e Marcos Lobato, ganha um arranjo intenso que reforça seu caráter imersivo.

“Fiz essa música durante a pandemia, um momento de introspecção e questionamentos. Acho que é muito oportuno lançá-la agora, em um mundo tão individualista e desumanizado”, declarou, acrescentando que “o silêncio pode ser quase como uma arma”.

“Uma imposição de dor que ecoa nas relações e na sociedade. A letra nasceu antes da pandemia, mas foi nesse período que vi a oportunidade de dar início ao meu trabalho solo, um projeto que não é movido pela urgência, mas pelo tempo certo”, explicou o artista.

Lary

A cantora e compositora Lary lança seu novo álbum “Com Calor, Lary”, que traz 10 faixas, que misturam releituras e inéditas. O álbum conta com participações de 3030, Lukinhas, Feyjão e o trio SalDoce, e marca uma nova etapa na carreira de Lary após o sucesso de “Com Amor, Lary” em 2024.

Com um mix de R&B, pagode e MPB, o “Com Calor, Lary” tem uma vibe mais despretensiosa e acústica, o álbum é uma celebração do verão e da conexão com amigos e público.

Roberta Campos

A cantora publicou o álbum independente Coisas de Viver. Com nove faixas, o disco contra com a participação de Danilo Oliveira em duas músicas e apresenta uma versão mais orgânica e pessoal da cantora.

“Falar de você com tanta verdade é difícil! Eu sempre sou sincera nas minhas canções, mas me vejo despida nesse disco e não cabia ninguém além de mim, nesse momento tão íntimo. Como falei anteriormente, dou à canção o que ela me pede”, afirmou Roberta Campos.

MC Kekel

O funkeiro divulgou o EP Ex de Novo nas plataformas musicais. Com seis faixas, a novidade conta com produção de DJ Perera e participação de MC Don Juan em um dos singles. “A parceria com o DJ Perera na produção desse EP foi um presente. A gente conseguiu fazer um projeto que tem a cara do verão e combina com esse clima de festa, zoeira e azaração”, disse Kekel.

“É um grande prazer trabalhar com o Kekel, um cara que eu admiro e que conquistou merecidamente muito respeito e carinho na cena. Além disso, ter o MC Don Juan participando da música de destaque do projeto também foi uma honra”, completou DJ Perera.

Afrodite BXD

A cantora que participou do reality musical Nova Cena, da Netflix, lançou a mixtape Vibes nas plataformas digitais. Com oito faixas, o projeto tem participações de Jazzaoquadrado e Tonny Hyung.

“Fico muito feliz em estar conseguindo entregar minha mixtape depois de tanto tempo de construção. Foram tantos atravessamentos para nos desanimar, por isso estou muito feliz”, comentou Afrodite BXD.

Inimigos da HP

O grupo celebra os 25 de carreira com o lançamento de um DVD ao vivo. O projeto celebra a história dos pagodeiros, trazendo um repertório que revisita grandes sucessos e momentos marcantes da banda.

“A gente queria mostrar o que o Inimigos sempre fez nos palcos. Esse DVD é uma forma de eternizar a energia que vivemos em cada show”, destaca Sebá, integrante do grupo. “Foi um sonho realizado. Conseguimos traduzir no palco toda a emoção de 25 anos de história”, completa Cebola, também integrante do grupo.

Zé Felipe e MC Rodrigo do ZN

Zé Felipe se uniu a MC Rodrigo do CN para o lançamento da faixa De Ladin Tu Toma. Os artistas estiveram juntos no sucesso Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim e reeditam a parceria em busca de um novo sucesso que mistura funk e sertanejo.