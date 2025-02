Homem de 34 anos é executado a tiros enquanto caminhava em via pública de Rio Branco

Paulo Henrique Almeida de Souza, de 34 anos, foi executado a tiros enquanto caminhava em via pública na noite desta quarta-feira (26), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Paulo estava bebendo em uma distribuidora quando decidiu sair. Ao caminhar pela rua, criminosos chegaram em uma motocicleta, abordaram-no e, em seguida, o garupa, armado, efetuou vários disparos. Um dos tiros atingiu sua cabeça e outro, seu peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os paramédicos chegaram, apenas puderam atestar o óbito de Paulo Henrique.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Em seguida, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

Familiares relataram à reportagem que Paulo sofria de problemas psicológicos, era aposentado e completaria 35 anos amanhã, dia 27.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).