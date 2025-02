Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

O DRAMA PISCIANO

Data estelar: Sol ingressa em Peixes.

Forçar nossa alma humana, que é vinculada a esse organismo colossal que chamamos de Universo, a caber dentro da personalidade com forma, que pensa, deseja e atua no jogo da civilização, é o drama nosso de cada dia, a fonte da qual se alimenta essa sensação de sermos exilados de uma condição ideal, distantes do que realmente somos.

Porém, apesar das evidentes limitações que a personalidade impõe à alma, ainda assim é mais vantajoso termos uma personalidade porque essa, na melhor das hipóteses, servirá aos intuitos da nossa alma, para que se expresse com destreza no jogo da civilização.

Só falta a alma conseguir convencer a personalidade a lhe obedecer, em vez de essa continuar brincando de veículo que não precisa de motorista, e se refestelar pisando em todas as jacas existenciais.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Esta é a época do ano em que o melhor que você pode fazer é se esconder atrás do personagem que representa na complexa trama de relacionamentos sociais, e ficar observando, sem agir, tudo que acontece. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que você precisa fazer com a devida colaboração das pessoas é o que de mais importante há de ser desenvolvido nesta parte do caminho. Saia de sua toca, socialize e estabeleça vínculos de colaboração. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ofereça seu melhor, porque dependendo do céu, o momento promete bons resultados, mas, como sempre, você precisa fazer a sua parte, porque senão, o céu pode estar magnífico e nada de bom acontecer em sua vida. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar das tensões que ainda não dá para resolver, pelo menos a alma consegue se lançar ao futuro com entusiasmo, e ainda que isso seja, de muitas maneiras, uma fantasia, mesmo assim produz emoções que valem a pena.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A desconfiança tomou conta de inúmeros relacionamentos, o que, se for administrado com sabedoria, acabará reforçando os laços que unem, só que sem sabedoria, essa semeará cizânia e as pessoas acabarão se desentendendo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Relacionamentos sempre foram e continuarão sendo um grande desafio, e isso não é algo particularmente seu, é uma questão básica de toda nossa humanidade. De tempos em tempos, como agora, o tema volta à pauta.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São tantas as potencialidades que se apresentam que seria interessante você tomar um tempo para refletir e selecionar direito, porque como o dia continua tendo vinte e quatro horas, nem tudo é possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aos poucos, você pode começar a tomar as devidas iniciativas que ficaram contidas nos dias anteriores, mas também você perceberá com clareza a razão dessa contenção toda, e as atitudes serão muito mais maduras.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Proteja tudo que você considerar seu, não porque haja ataques nem perigos iminentes, mas porque se você não presta atenção ao que é seu, tudo acaba mofando. Seu olhar é importante, agora é hora de prestar atenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide para não cair no conto de ninguém nem muito menos você se dedicar a criar fantasias para manipular outrem. O exercício pode parecer razoável e interessante, mas acabaria produzindo efeitos contrários.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça contas, porque ainda que esse exercício seja muito chato, as contas claras salvarão os dias futuros de você ter de se desesperar porque falta isso ou aquilo. Fazer contas é uma forma eficiente de manter a ordem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os dramas não requerem solução, mas esquecimento, indiferença, serem tratados com desdém, enquanto sua alma se foca em assuntos bem mais elevados e interessantes. Dramatizar é um luxo que agora sairia muito caro.