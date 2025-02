Humaitá é derrotado nos pênaltis pelo Operário e é mais um time do Acre eliminado da Copa do Brasil

O Humaitá empatou no tempo normal com o Operário-PR e foi derrotado nos pênaltis, o jogo ocorreu nessa quarta-feira (26), no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. O Tourão de Porto Acre diz adeus a Copa do Brasil na 1ª fase do torneio.

Após o empate sem gols no tempo normal, o Fantasma levou a melhor nas cobranças por 3 a 1. O Operário enfrenta o Tombense, de Minas Gerais, pela 2ª fase da competição.

O Humaitá segue na disputa do Campeonato Acreano, e encara o Independência, no sábado, 8 de março, pela sexta rodada do estadual.