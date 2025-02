A idosa Raimunda da Silva Morais, de 60 anos, teve dedos amputados após um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (12). Ela estava em uma motocicleta que colidiu com um carro no cruzamento das ruas Santa Maria e Luiz Félix, no bairro Waldemar Maciel, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Raimunda e seu filho trafegavam em uma motocicleta Yamaha Factor, de cor vermelha, pela rua Luiz Félix. Ao tentarem cruzar a rua Santa Maria, houve uma colisão leve com um veículo Gol, de cor cinza, que seguia no sentido bairro-centro.

Com o impacto, apenas a perna direita da idosa atingiu o carro, resultando na amputação do segundo dedo. O condutor da moto não sofreu ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) não foram acionados para atender à ocorrência.

A moto e o carro foram retirados do local após um acordo entre os envolvidos no acidente.