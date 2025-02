Imagens aéreas mostram como está trecho que rompeu na BR-364 após fortes chuvas

Um vídeo divulgado na tarde deste domingo (23), por Jotta Queiroz, mostra imagens aéreas captadas por um drone da situação que se encontra a BR-364 após um trecho nas proximidades do bairro Corcovado, entre os municípios de Tarauacá e Feijó, se romper devido as fortes chuvas dos últimos dias.

No local é possível verificar um grande congestionamento, que segundo informações, está aumentando a cada hora, com uma longa fila de veículos que aguardam a liberação da via.

Motoristas e passageiros se reúnem no local até a resolução do Deracre e do DNIT, que já estão atuando no local para restabelecer o mais rápido possível o tráfego.

Segundo as instituições, os serviços já estão em andamento, com previsão de conclusão de um paliativo ainda hoje, permitindo a passagem de veículos. O trecho deverá ser totalmente liberado até 24/02, às 12h.

Veja o vídeo: