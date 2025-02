Independência e Manaus se enfrentam na 1ª fase da Copa do Brasil; veja detalhes

Independência e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (19), pela 1ª fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), na Arena da Floresta, em Rio Branco. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos na loja Exuberance Semijoias, no primeiro lote todos pagam meia entrada, no valor de 20 R$.

Em caso de empate no tempo normal, o classificado será definido nos pênaltis. O árbitro Thaillan Azevedo Gomes, do Amapá, está escalado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar o confronto

Thaillan Azevedo é um dos principais nomes da arbitragem amapaense e o único do estado habilitado pela CBF para jogos com a tecnologia de vídeo-arbitragem (VAR). Ele apitou Cuiabá x Vasco-AC em 2024, pela última rodada do Brasileirão.