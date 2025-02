O influenciador e atleta de esportes radicais David Ernesto Villarreal Pérez morreu aos 27 anos após sofrer um grave acidente enquanto se aventurava no Pico de Orizaba, no México. De acordo com a mídia internacional, o influencer tentava descer a montanha de bicicleta quando perdeu o controle e caiu, batendo a cabeça e sofrendo múltiplas fraturas.

Acidente de bicicleta

Segundo o jornal norte-americano The Daily Mail, Pérez escalou o vulcão, conhecido por ser a montanha mais alta do México, com mais de 5 mil metros de altura, ao lado de um amigo. Após alcançar o topo do vulcão, que encontra-se inativo, o influenciador e o colega começaram a fazer a descida utilizando bicicletas.

No entanto, ao chegarem a um trecho traiçoeiro da trilha conhecida como El Sarcófago, o influenciador acabou perdendo o controle da bicicleta. Ele caiu, bateu a cabeça e sofreu uma série de fraturas pelo corpo.

Socorro demorou sete horas

Brandon Arturo Pérez Guerrero, amigo que acompanhava o influenciador na descida, ligou para os serviços de emergência por volta do meio-dia, mas o socorro demorou mais de sete horas para chegar até o local do acidente. Quando os socorristas chegaram, Pérez estava inconsciente, mas ainda mantinha sinais vitais.

De acordo com o relatório médico, o influenciador foi colocado numa maca para que a equipe de emergência começasse a descida, no entanto, por volta das 20h, Pérez já se encontrava sem vida. Os socorristas afirmaram que o influencer perdeu muito sangue por conta da pancada na cabeça. A bicicleta usada por ele ficou completamente destruída.

O Pico de Orizaba é a montanha mais alta do México, a terceira maior na América do Norte e o terceiro vulcão mais alto do ocidente. Sua última erupção aconteceu em 1687, mas ele não é considerado extinto.