Influenciador viraliza nas redes sociais com piada sobre o clima do Acre; ASSISTA

O influenciador acreano Naydson Paes viralizou no TikTok com um vídeo hilário ironizando o clima imprevisível do estado, onde sol e chuva parecem travar uma batalha constante. O criador de conteúdo compartilhou um vídeo que rapidamente conquistou milhares de visualizações, mostrando de forma cômica como os moradores do Acre enfrentam as mudanças bruscas de tempo no dia a dia.

O vídeo, que já ultrapassa 12 mil curtidas na plataforma, faz piada da alternância repentina entre um calor escaldante e uma chuva torrencial, situação que todo acreano conhece bem. A publicação gerou uma onda de identificação nos comentários, com internautas de várias partes do Brasil relatando experiências similares em suas cidades.

Essa não é a primeira vez que o clima do Acre vira motivo de piada na internet. Outra criadora, Katyana Aguiar, também viralizou anteriormente com uma abordagem parecida, brincando com o “efeito cebola” – aquela necessidade de sair de casa vestindo várias camadas de roupa para estar preparado para qualquer mudança climática.

