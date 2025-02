Irmã de Oruam é artista gospel e canta músicas de Marcinho VP; conheça

Quem acompanha Oruam nas redes sociais e ouve suas músicas, não imagina que a irmã do cantor foi para um lado completamente diferente. Débora Gama é quatro anos mais nova que o trapper, seguiu carreira na música gospel e, como ela mesmo definiu, dá voz às músicas compostas pelo pai, Marcinho VP, que está preso desde 1996.

Débora conta com uma relação muito próxima do pai e é a responsável por cantar as músicas que o traficante escreve e ainda sugere as melodias. Ela iniciou a carreira artística ainda nova, quando tinha apenas seis anos de idade, durante uma participação no show da cantora Elaine Martins.

Entretanto, ela explica que já “mostrava intimidade com a música desde os três anos de idade” e que “aprendia letras com muita facilidade”. No Instagram, rede que conta com mais de 255 mil seguidores, Débora conta com um perfil bastante discreto e costuma fazer posts voltados ao mundo religioso. Débora faz parte do Ministério de Louvor da Igreja ADB Jacarepaguá.

Em sua carreira como cantora, Débora lançou o álbum Amor Inexplicável, em 2018, e diversos outros singles. “Meu pai gosta que as músicas sejam gravadas do jeito que ele pensou. Não podemos mudar nada. Se a gente chega lá (no presídio) cantando diferente, ele diz que não está bom e fica de cara amarrada”, contou Débora em entrevista ao Extra, em 2019.

Débora recebe a letra de Marcinho VP por carta e, durante as visitas, aprende a melodia. Ela se casou, em novembro, com o estudante de direito e lutador de jiu-jitsu Gabriel Brasil e, além de cantora, é arquiteta e urbanista.