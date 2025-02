Irmão de Juh Vellegas se casa com empresário neste domingo: “Que dure enquanto vida vocês tiverem”

O empresário Rodrigo Vellegas, dono do restaurante Duh Vellegas e irmão da influenciadora digital Juliana Vellegas casou na tarde deste domingo (23), com o Hair Stylist Josemir Queiroz.



Em uma cerimônia com amigos próximos e familiares, o momento foi compartilhado pela influencer, que desejou os mais sinceros e emocionantes votos para os recém-casados, que estavam juntos há mais de 4 anos.

“Que vocês entendam o verdadeiro significado do matrimônio, que em palavras simples, é amar, respeitar, apoiar, estar aberto a mudanças, compartilhar e dar o seu melhor para fazer com que o relacionamento dure enquanto vida vocês tiverem”, disse Juh Vellegas.

A cerimônia foi realizada com os noivos vestindo trajes brancos e descalços, e no lugar da tradicional chuva de arroz, os próprios convidados soltaram bolinhas de sabão após o “sim” do casal no altar.

“Uma vida feliz e abundante para o meu casal favorito nesse mundo!”, concluiu a influenciadora.

